ВСУ уничтожили большое подразделение «вагнеровцев» на Донбассе — СБУ

Большое подразделение ЧВК «Вагнер» было уничтожено украинскими военными в ходе боев на Донбассе. Об этом свидетельствует опубликованная СБУ аудиозапись телефонного разговора оккупантов.



Из диалога становится понятно, что после ликвидации «вагнеровцев» ВСУ «рядовые» российские захватчики опасаются воевать против защитников Украины.

«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все пали. Ну не все, там остатки какие-то бесспонтовые остались. Я, кто его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации», – говорит оккупант своей жене. На что женщина парировала «пошли они нах*й со своей армией».







Ранее глава российского МИД Сергей Лавров безусловным приоритетом для России назвал «освобождение» признанных Кремлем так называемых «ДНР» и «ЛНР».