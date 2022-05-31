Двух российских военных в Украине приговорили к 11,5 годам колонии

Cуд в Украине приговорил к 11,5 годам лишения свободы двум российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову по делу о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает издание «Ґрати».



По данным следствия, 24 февраля российские контрактники — водитель-заряжатель боевой машины «Град» Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов — участвовали в двух обстрелах Харьковской области. В прокуратуре заявили, что в результате их действий были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное.



Во время судебного заседания 19 мая и Бобыкин, и Иванов признали вину, заявив, что не знали, куда стреляют.



Адвокаты попросили для обвиняемых по 8 лет лишения свободы. Защита сослалась на искреннее раскаяние подзащитных и то, что они действовали под давлением своего руководства.



Гособвинение просило для них по 12 лет тюрьмы. Это максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судили.