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В Украине начато уголовное производство по факту гибели французского журналиста в Луганской области

31 мая 2022, 14:23

В Украине начато уголовное производство по факту гибели французского журналиста в Луганской области

Правоохранителями Украины окрыто уголовное дело по факту вчерашней гибели в Луганской области французского журналиста Фредерика Леклера-Имхоффа и ранении трех человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Дело открыто по статье 438 УК Украины («нарушение законов и обычаев войны»).

В МВД пояснили, что в результате вражеских артиллерийских обстрелов журналист, гражданин Франции, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте, у коллеги погибшего осколочное ранение, переводчица контужена. Также ранение получил патрульный полицейский. Всем им оказана медицинская помощь.

Ранее во Франции заявили о создании специальной группы по расследованию гибели своего журналиста. Также осудил произошедшее и призвал расследовать все обстоятельства убийства Фредерика Леклера-Имхоффа генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Напомним, что вчера, 30 мая, на Донбассе оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забирать людей. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в следствие обстрела погиб французский и официально объявил о приостановке эвакуации в регионе.

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