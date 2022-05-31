«ДНР» заявила о гибели ребенка в Макеевке

В результате боевых действий на временно оккупированной части Донецкой области есть погибшие и пострадавшие мирные жители. В том числе дети. Об этом заявили в «МЧС ДНР».



Как уверяют в группировке «ДНР», 30 мая в Донецке погибли пять человек, много раненых.

В частности, в многоквартирном доме в Ворошиловском районе пострадали мужчина 1932 года рождения и женщина 1983 г.р. Кроме того, на улице пострадали девушка 2001 г.р., женщина 1958 г.р. и ребенок 2019 г.р. Сообщается и об одной погибшей женщине.



Также в «ДНР» утверждают, что в здании школы №22 погибли две женщины и 13 человек ранены, а в здании лицея №5 погибла женщина, мужчина и женщина были ранены.



В частном доме в Буденновском районе погибла девушка 2008 г.р., ее одногодка ранена.



Всех пострадавших отправили в больницы.



Сегодня «СЦКК ДНР» сообщил о гибели ребенка в Макеевке. Уверяют, что погибла девочка 2017 г.р. в поселке Первомайский на северо-западе города.

По данным украинской стороны, войска РФ за минувшие сутки обстреляли на Донетчине 12 населенных пунктов, есть погибшие и раненые мирные жители.