В подземных сооружениях завода «Азовсталь» в Мариуполе, где два месяца укрывались украинские военные, обнаружен изотермический фургон с телами 152 погибших. Об этом было объявлено на брифинге Минобороны России.



Там утверждают, что в фургоне с неработавшей системой охлаждения находились тела 152 погибших. И якобы при обследовании саперы нашли под телами погибших четыре мины.



Российская сторона намерена в ближайшее время передать тела погибших военных украинской стороне.

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.

Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».