В Украине 28 июля будут отмечать День государственности

Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности. Об этом сообщил член парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Законопроект предусматривает внесение изменений в статье 73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив ее новым абзацем по установлению 28 июля Дня Украинской Государственности как праздничного дня.



24 августа 2021 года, в День независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет праздноваться в день крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ.