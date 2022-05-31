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В Украине 28 июля будут отмечать День государственности

31 мая 2022, 16:05

В Украине 28 июля будут отмечать День государственности

Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности. Об этом сообщил член парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статье 73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив ее новым абзацем по установлению 28 июля Дня Украинской Государственности как праздничного дня.

24 августа 2021 года, в День независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет праздноваться в день крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ.

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