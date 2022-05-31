Данилов призвал украинцев не ждать быстрого окончания войны

Быстрого окончания начатой войны России против Украины ждать не стоит. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью «Укринформу».



«Я считаю, люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, — говорили опасную вещь. К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задание РФ по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим следует жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы», — сказал он.

Также Данилов сообщил, что за два дня до войны в министр обороны Беларуси Виктор Хренин и глава государственного пограничного комитета этой страны Анатолий Лапо уверяли, что нападения с их стороны на Украину не будет, но оно произошло.



По словам секретаря СНБО, часть украинских беженцев, которые во время эвакуации попали в РФ, депортируют на Дальний Восток, количество же депортированных «очень велико», но конкретных цифр нет, они очень приблизительные.