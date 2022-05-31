Один сотрудник СММ ОБСЕ уже на свободе. На Донбассе удерживают троих его коллег

Один из четверых сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которого незаконные вооруженные формирования удерживали на временно оккупированной части Донбасса, уже на свободе. Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.



Генсек ОБСЕ подчеркнула, что очень рада, что сотрудник СММ освобожден из плена.



«Я призываю к освобождению трех коллег, которые остаются в заключении в Донецке и Луганске, и буду продолжать неустанно работать над их немедленным возвращением к своим близким», — добавила Шмид.



Ранее сообщалось, что председатель и генеральный секретарь ОБСЕ призвали немедленно освободить четырех членов Специальной мониторинговой миссии, которых задержали в оккупированных РФ Донецке и Луганске.