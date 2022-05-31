В Харьковской области из-за обстрелов погибли ребенок и женщина

В результате сегодняшнего обстрела российскими войсками Харьковщины погибли 12-летний ребенок и женщина, за минувшие сутки в области погибли три человека и 14 пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



За прошедшие сутки, по его словам, противник обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области. Погибли три человека: женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в с. Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район.



«В целом по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них четыре человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадали пятеро гражданских, в том числе девушка 13 лет. Сегодня утром обстрелы населенных пунктов области продолжились. В с. Ивановка, Изюмского района, погиб ребенок 12 лет, один гражданский получил ранение. Еще одна женщина погибла в Золочеве», — проинформировал Синегубов.