Канада тоже ввела санкции против Кабаевой

Канада вводит новые санкции против ряда физических и юридических лиц из РФ. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства. Согласно документу, обнародованному на сайте правительства Канады, в санкционный список среди прочих физлиц попала российская гимнастка и политический деятель Алина Кабаева, которую различные СМИ называют приближенной к президенту РФ Владимиру Путину.



Отмечается, что санкции вводятся в соответствии в ответ на продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение президента России Владимира Путина в Украину.



«Эти новые меры также налагают ограничения на 22 физических и 4 юридических лица. Среди перечисленных физических и юридических лиц есть высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки», – говорится в сообщении.



В правительстве Канады рассчитывают, что санкции окажут дополнительное давление на руководство России, «чтобы оно прекратило бессмысленную войну, которая привела к гибели тысяч людей, поставила под угрозу продовольственную безопасность миллионов и причинила невыразимую боль и страдания».



«Канада продолжает призывать к дипломатическому решению. Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», – отмечают в канадском правительстве.



Там добавляют, что Канада продолжит изучать новые способы оказания давления на российский режим.



В список юрлиц, против которых введены санкции, попали АО «Россельхозбанк», АО «Инвестторгбанк», АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и «Управляющая компания Российской венчурной компании».



Ранее Великобритания включила в санкционный список олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву.