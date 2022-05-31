В Украине зарегистрировали около 15 тысяч военных преступлений россиян – Венедиктова

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину зарегистрировано около 15 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами. Об этом рассказала генпрокурорка Украины Ирина Венедиктова на пресс-конференции в Гааге, передает «Укринформ».



В свою очередь прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, подчеркнул, что МУГ будет расследовать их.



«Мы можем проводить расследование, где физически доступ. Реальность такова, что Украина является местом совершения преступлений», - сказал он.



По его словам, у суда будет также доступ к информации, собираемой другими государствами.



При этом Хан напомнил о деятельности совместной следственной группы, в состав которой входят специалисты из Украины, Польши и Литвы, которая была создана в конце марта, через несколько недель после того, как МКС начал расследование в Украине.