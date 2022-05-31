В МИД Украины отреагировали на указ Путина о гражданстве РФ для сирот

МИД Украины рассматривает указ президента РФ об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение украинских детей из оккупированных территорий в Россию. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.



В министерстве подчеркивают, что действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, предусматривающую обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года.



«По международному праву действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую», - говорится в заявлении.



Там уточняют, что с начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины российские оккупанты принудительно переместили на территорию РФ сотни тысяч граждан Украины, в том числе украинских детей.



В дипведомстве заявили, что Украина будет принимать все возможные меры, в том числе на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на родину.