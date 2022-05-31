Зеленский о Донбассе: «Мы будем все это деоккупировать»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Вооруженными силами Украины территорий не должна привести к гибели людей.



«На востоке нам сложно из-за того, что не хватает соответствующего количества оружия. Там сосредоточено большое количество техники, вооруженных формирований, батальонов как Российской Федерации, так и предателей, которые являются коллаборантами из т.н. "Л/ДНР". Они сосредоточили множество сил, чтобы исполнить тот или иной план РФ. О планах РФ, привязанных к символам и датам, мы много слышали… Нам все равно, какие планы у РФ… Наши планы понятны – мы будем все это деоккупировать», — заявил Зеленский на брифинге с президентом Словакии 31 мая.



В то же время глава государства подчеркнул, что главным обстоятельством в вопросе деоккупации Украиной своих территорий будет являться сохранение жизней людей.



«Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязываемся относительно людей. Если те или иные шаги нашей операции по деоккупации того или иного региона будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей. Именно они деоккупируют территории. Прежде всего, мы должны максимально думать о наших людях, которые способны дать отпор всем планам РФ», — отметил он.



Ранее официальные лица РФ заявляли о планах российской армии выйти к концу июня на границу Донецкой и Луганской областей.