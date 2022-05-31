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Генштаб: Россияне готовятся снова штурмовать Изюм и Славянск

31 мая 2022, 19:11

Генштаб: Россияне готовятся снова штурмовать Изюм и Славянск

Российские войска готовятся возобновить наступление на Изюм в Харьковской области, Славянск, Северска и Райгородок в Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Бои продолжаются на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются. Россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком и оцепить подразделения Сил обороны. Также оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северска и Райгородка.

На Кураховском направлении противник обстреливает украинские войска из артиллерии.

В других направлениях оккупанты продолжают обстрелы с целью сковывания действий войск Украины и недопущения их переброски на другие направления.

На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений украинских войск. Российские военные нанесли авиаудары с привлечением авиации в районе назелененного пункта Давидов Брид Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли россиян продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Российский фрегат «Адмирал Макаров», имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа «Калибр», находится в боевой готовности.

В Генштабе добавляют, что оккупанты деморализованы, терпят потери, на отдельных направлениях переходят к обороне.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении охраны госграницы.

В Беларуси сняли с баз пребывания танки и БМП. Не исключается, что их передадут России.

На Северском направлении, чтобы не допустить переброски подразделений Сил обороны Украины на другие направления, российские войска удерживаюет в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил РФ.

Кроме того, россияне нанесли ракетный авиаудар по подразделениям украинских войск в Сумской области из самолетов Су-30СМ.

Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижение подразделений сил обороны Украины.

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