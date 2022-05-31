На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела

В Макеевке на территорию теплоэлектроцентрали Ясиновского коксохимзавода попали снаряды. В результате повреждения газопровода высокого давления произошло возгорание. В результате обстрела началось факельное горение газопровода высотой 6 метров.



Пожар продолжают тушить.



Кроме того, пользователи социальных сетей сообщают, что под обстрел попала Макеевская исправительная колония.



Ранее сообщалось, что в Северодонецке во время авиаудара российских войск по городу боеприпас попал в цистерну с азотной кислотой на территории химического завода.