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Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►

31 мая 2022, 23:01

Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска нанесли удар по Славянску. Трое человек погибли, 6 получили ранения. Пострадала школа и многоэтажные жилые дома.
  • Огонь по всей линии фронта. Утечка аммиака после обстрела в Бахмуте ничем не угрожает.
  • В Торецке шахтеров подняли на поверхность.
  • Ожесточенные бои в Северодонецке. Россияне заняли около половины города.
  • Политическая цель России — захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей — британская разведка.
  • В Мариуполе оккупанты вывозят металл в Ростов-на-Дону. Детей-сирот вывозят в неизвестном направлении.
  • На «Азовстали» найдены тела 152 погибших.
  • «Роскосмос» хочет запустить в космос ракету «Донбасс» с флагами группировок «ДНР» и «ЛНР».
  • В «ДНР» заявляют о гибели ребенка в Макеевке и погибших в Донецке.
  • Весь юг Украины остался без украинской мобильной связи.

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