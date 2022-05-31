Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска нанесли удар по Славянску. Трое человек погибли, 6 получили ранения. Пострадала школа и многоэтажные жилые дома.

Огонь по всей линии фронта. Утечка аммиака после обстрела в Бахмуте ничем не угрожает.

В Торецке шахтеров подняли на поверхность.

Ожесточенные бои в Северодонецке. Россияне заняли около половины города.

Политическая цель России — захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей — британская разведка.

В Мариуполе оккупанты вывозят металл в Ростов-на-Дону. Детей-сирот вывозят в неизвестном направлении.

На «Азовстали» найдены тела 152 погибших.

«Роскосмос» хочет запустить в космос ракету «Донбасс» с флагами группировок «ДНР» и «ЛНР».

В «ДНР» заявляют о гибели ребенка в Макеевке и погибших в Донецке.

Весь юг Украины остался без украинской мобильной связи.