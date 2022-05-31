Российская чиновница рассказала в Африке о «гражданской войне» в Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Украине идет гражданская война, а Россия якобы готова ее прекратить путем подписания мирного соглашения.



Об этом она сказала на встрече с президентом Мозамбика 31 мая, сообщает российское агентство «Интерфакс».



«Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева», - заявила Матвиенко.



Она в очередной раз заявила, что Россия якобы могла быстро завершить «специальную военную операцию» в Украине, «но тогда были бы жертвы среди мирного населения». Она ничего не сказала о том, что Россия ежедневно убивает мирных граждан Украины, обстреливая жилые кварталы.



По её словам, главной задачей так называемой «спецоперации» было уничтожение вооружения в Украине и договор о внеблоковом и безъядерном статусе страны.



Спикер Совфеда добавила, что ранее «уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию», когда Россия отвела войска от Киева и Харькова. Однако, по ее словам, соглашение не позволили подписать «те, кто осуществляют внешнее управление».