Российские войска вошли в центральные районы Северодонецка

Луганская область. Фото: ОВА

Российские войска продолжают штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что штурмовые действия 31 мая российские силы проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города.

По словам главы Луганщины, в 18:55 вторника они с самолета атаковали объединение «Азот», в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем войска РФ совершили артиллерийский обстрел завода «Пролетарий» в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений.



Также Гайдай рассказал, что в Горском россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.



Кроме того, силы РФ пытаются вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Почечного.



Гайдай добавил, что за минувшие сутки отбиты девять атак противника, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть военных автомобилей.