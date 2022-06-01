Оккупанты медленно продвигаются к Днепропетровской области — Резниченко

В ночь на 1 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, ночью оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую громаду. Люди не пострадали.



«В Широковской громаде работают электрики. Ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел громады», — отметил Резниченко.



Глава области также подчеркнул, что отсутствие воздушных тревог не должно успокаивать.



«Враг, хоть и медленно, но стирая с лица земли наши города и села, движется к границам нашей области», — сообщил Резниченко.



По его словам, ведется круглосуточная работа над укреплением оборонных рубежей и укреплением системы обороны Украины в целом.