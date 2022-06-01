Концентрация российских войск на Донбассе сделала их уязвимыми в Херсонской области — ISW

Концентрация оккупантов на захвате Северодонецка и Донбасса в целом создала уязвимые места для России в жизненно важной Херсонской области, где продолжается контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



«Херсон является критической территорией, потому что это единственная область Украины, в которой российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра», - сказано в сообщении.



Эксперты считают, если Россия сможет сохранить плацдарм в Херсоне, когда боевые действия прекратятся, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно будет начать вторжение в будущем. С другой стороны, если Украина вернет Херсон, то она окажется в гораздо более сильной позиции, чтобы защитить себя от будущего нападения России.



Этот стратегический расчет должен привести к тому, что Кремль выделит достаточную боевую мощь для удержания Херсона. Но президент РФ Владимир Путин вместо этого решил сосредоточить все силы и ресурсы в отчаянной попытке захватить восточные районы Украины.



«Продолжающиеся успешные украинские контрнаступления в Херсоне свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и пользуется уязвимыми местами, созданными решениями Путина», - подчеркнули военные эксперты.



Ранее ISW заявил, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.