Потери оккупантов в Украине достигли 30 700 человек — Генштаб ВСУ

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили 30700 военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что только за минувшие сутки было ликвидировано около 200 оккупантов.



Другие потери российских войск с 24 ферраля по 01 июня ориентировочно составили:

танки - 1361 (+3);

боевые бронированные машины - 34 3343 (+41);

артиллерийски е систем ы - 659 (+10);

РСЗ О - 207;

системы ПВО - 94 ( +1);

самолеты - 208;

вертолеты - 175 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 519 (+4);

крылатые ракеты — 120;

корабли / катера — 13;

а втотехника и автоцистерн ы - 2290 (+15);

спецтехника - 49 (+1).



За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Криворожском и Бахмутском направлениях.