Потери оккупантов в Украине достигли 30 700 человек — Генштаб ВСУ

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили 30700 военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что только за минувшие сутки было ликвидировано около 200 оккупантов.
Другие потери российских войск с 24 ферраля по 01 июня ориентировочно составили:
- танки - 1361 (+3);
- боевые бронированные машины - 34 3343 (+41);
- артиллерийские системы - 659 (+10);
- РСЗО - 207;
- системы ПВО - 94 (+1);
- самолеты - 208;
- вертолеты - 175 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 519 (+4);
- крылатые ракеты — 120;
- корабли / катера — 13;
- автотехника и автоцистерны - 2290 (+15);
- спецтехника - 49 (+1).
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Криворожском и Бахмутском направлениях.