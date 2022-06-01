Артобстрелы и авиаудары: как прошла ночь на Донетчине

В Донецкой области первая летняя ночь прошла относительно спокойно, без жертв среди гражданских. Наиболее интенсивные обстрелы россияне вели в центре области: в Авдеевской и Очеретинской громадах. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Всю ночь было громко вокруг Авдеевки, а к утру россияне несколько раз обстреляли и сам город: снаряды прилетели на восточную окраину, в старый город и в район АКХЗ (Авдеевского коксохимического завода — ред.). Информацию о масштабах повреждений уточняем», — проинформировал Кириленко.



По его словам, ночью подверглось артиллерийским обстрелам Очеретино: частично разрушен Центр безопасности граждан, несколько жилых домов, магазин и поврежден Центр предоставления административных услуг. В Марьинской громаде россияне нанесли авиаудар в районе Новомихайловки — без жертв и разрушений. Также ракетный удар нанесен по Славянску.



«В Константиновской громаде частично отсутствует водоснабжение — воду людям подвозим. Продолжаем эвакуацию гражданских из прифронтовых громад. Тех, кто до сих пор остается на месте, снабжаем гуманитарной помощью», — сообщил глава области.

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