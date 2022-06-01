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Войска РФ за прошедшие сутки нанесли 15 ударов по Донецкой области — полиция

01 июня 2022, 10:54

Войска РФ за прошедшие сутки нанесли 15 ударов по Донецкой области — полиция

Российские войска за минувшие сутки нанесли 15 ударов по 10 населенным пунктам Донецкой области, убили мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

Удар армией РФ был нанесен по населенным пунктам – Авдеевка, Славянск, Нелиповка, Яровая, Очеретино, Райгородок, Семеновка, Каменка, Ласточкино, Романовка.

Повреждены снарядами, по данным полицейских, 17 гражданских объектов - жилые дома, детский сад, кафе, хозяйственные постройки, админздание. Обстреливали же оккупанты Донецкую область из авиации, РСЗО «Буратино», артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного Кодекса Украины.

Ранее о том, что ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, без жертв среди гражданских сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, наиболее интенсивные обстрелы россияне вели в центре области: в Авдеевской и Очеретинской громадах. 

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