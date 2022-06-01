Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка

Россияне контролируют 70% Северодонецка. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть продолжает бои в городе.



«Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами», — сообщил Гайдай.



Глава области отметил, что эвакуация приостановлена. Нет возможности завозить в Северодонецк гуманитарные грузы. В то же время, больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов, и на определенное время этого может хватить, отметил Гайдай.



Ранее сообщалось, что российские войска продолжают штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.