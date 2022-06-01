Россияне продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки 22 раненых

В результате обстрелов Николаева и области за сутки ранения получили 22 человека. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.



«Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Широковской и других общинах. Повреждены жилые дома», - написала Замазеева.



Также оккупанты продолжают бить и по жилым районам города Николаева, ночью был обстрелян город Очаков.



По ее словам, среди раненых детей нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.



По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 256 человек.