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Россияне продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки 22 раненых

01 июня 2022, 13:36

Россияне продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки 22 раненых

В результате обстрелов Николаева и области за сутки ранения получили 22 человека. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Широковской и других общинах. Повреждены жилые дома», - написала Замазеева.

Также оккупанты продолжают бить и по жилым районам города Николаева, ночью был обстрелян город Очаков.

По ее словам, среди раненых детей нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 256 человек.

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