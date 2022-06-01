Украинские военные в Северодонецке взяли пленных

В Северодонецке продолжаются позиционные бои и артиллерийские перестрелки, украинские военные взяли пленных. Об этом журналистам «Радио Свобода» рассказал командир батальона «Свобода» Петр Кузык, отметив, что украинские военные отступать не собираются и пытаются нивелировать преимущество войск РФ в артиллерии.



Кроме того он отметил, что ночь прошла «более-менее хорошо», украинским подразделениям удалось взять в плен россиян. По словам Петра Кузыка, защитники Северодонецка маневрируют, стараясь уничтожить как можно больше оккупантов и пытаются оттеснить российские войска как можно дальше за пределы города.



«Будет приказ отступить – будем выполнять, будет приказ наступать – будем наступать, будет приказ удерживать позиции – будем держать позиции. Пока приказа об отступлении или подготовки отступления нет и я не вижу, чтобы оно готовилось, наоборот мы жмем. Наша задача сейчас оттеснить как можно дальше за пределы города врага, что мы пытаемся сделать», – сказал Кузык.



Командир батальона «Свобода» также сказал, что если сравнивать с тем, как воевали россияне на Киевщине, то в Северодонецке они стали действовать осторожнее. Добавил также, что армия РФ использует пехоту только для того, чтобы определить где позиции украинских военных, а затем включается многочасовая работа артиллерии, танков и самолетов.

Российские силы контролируют 70% Северодонецка, заявили в областной военной даминистрации.