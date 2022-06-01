В Ватикане призвали не использовать зерно как оружие на войне

Папа Римский Франциск осудил блокаду экспорта украинского зерна, призвав не использовать зерно как оружие. Об этом сообщает Vatican News.



У Франциска вызывает большую тревогу блокада экспорта зерна из Украины, от которой зависит жизнь миллионов людей, особенно в самых бедных странах.



«Обращаюсь с пылким призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и гарантировать общечеловеческое право на питание. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продовольственный продукт как оружие на войне!» – призвал он.



Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, перекрыв доступ к украинским портам в Черном море и оккупировав часть берега Азовского моря Украины, провоцирует катастрофический рост цен на продовольствие.