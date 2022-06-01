Российские войска стреляют по Николаеву, в городе взрывы

Российские войска стреляют по Николаеву. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.



«Артиллерийский обстрел! В городе раздаются взрывы!», — сообщил Сенкевич.



Он призвал жителей быть максимально осторожными и держаться подальше от окон.