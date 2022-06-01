Минобороны: Росамия сосредоточилась на штурме Северодонецка и хочет оцепить Лисичанск

На Донецком направлении российская армия сосредоточилась на захвате Северодонецка, окружении Лисичанска и выходе на административную границу Луганской области. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает «Укринформ».



В целом же, по данным ведомства, основная цель оккупантов - выход на административные границы и Донецкой области, сухопутный коридор со временно оккупированным Крымским полуостровом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.



«В целях сохранения сухопутного коридора между Ростовской областью и АР Крым, враг продолжает создание второго и третьего рубежей обороны на Южнобужском направлении, проводит инженерное оборудование позиций, увеличивает огневые способности войск на Слобожанском направлении, снимает с хранения технику и вводит резервы с территории России», - рассказал Мотузяник.



На Южнобужском направлении, по его словам, украинские войска ведут боевые действия против группировки, в состав которой входят подразделения 8, 49А, 22 АК южного военного округа и воздушно-десантных войск.