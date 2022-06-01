Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского

01 июня 2022, 17:20

Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского

Военно-политическое руководство Украины не сомневается в том, что война должна идти по украинскому сценарию, Россия же в боевых действиях на Донбассе тратит свои ключевые резервы. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что Украине необходимо накопить критический объем оружия и военной техники, чтобы в дальнейшем война шла по ее сценарию. 

«Россия готовилась к войне, собирала ресурсы. А сейчас они на востоке Украины тратят свои ключевые резервы. И нам необходимо выстоять. Это даже не вопрос каких-то территориальных движений, условно, километр туда или обратно. Вопрос выдержать, пока они растратят ключевые ресурсные резервы», - сказал Подоляк.

По его словам, военно-политическое руководство осознает «все риски, как замороженной войны, так и завершенной не по сценарию Украины».

Ещё Подоляк заявил, что украинские власти понимают, что пока оружие от партнеров в Украину поставляется медленно, и не в необходимом объеме. В этой же части интервью он упрекнул в нерешительности европейские политические элиты и бюрократию, отметив, что они «постепенно себя ломают».

Ранее в Кремле заявили о приостановке работы над документом соглашения между Украиной и РФ, отметив, что встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна только для его финализации. 

Еще по теме

Места
Украина Донбасс
Люди
Михаил Подоляк
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
13:56
Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»
13:27
Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
23:01
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
21:50
На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела
16:18
Один сотрудник СММ ОБСЕ уже на свободе. На Донбассе удерживают троих его коллег
15:58
На «Азовстали» нашли 152 тела погибших, их «передадут» Украине — Минобороны РФ
14:47
Глава «Энергоатома»: На территории Запорожской АЭС — танки, взрывчатка и полтысячи военных РФ
14:08
«ДНР» заявила о гибели ребенка в Макеевке
все новости
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
17:20
Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского
17:17
Эвакуация в Луганской области: Из Горской громады вывезли девять человек
17:08
Юристы пояснили, влияет ли доход переселенца на пособие на проживание
16:41
Россияне выпустили шесть ракет по Сумской области
16:37
Минобороны: Росамия сосредоточилась на штурме Северодонецка и хочет оцепить Лисичанск
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
15:47
Российские войска стреляют по Николаеву, в городе взрывы
15:35
Минобороны: Войска РФ оборудуют позиции в Брянской области в 3 км от украинской границы
14:50
В Кремле прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
14:48
В Ватикане призвали не использовать зерно как оружие на войне
14:35
В Украине запустили горячую линию для родственников пленных и погибших военных
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:21
Украина получит от Германии современные средства ПВО
14:04
Украинские военные в Северодонецке взяли пленных
все новости
ВИДЕО
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
30 мая, 23:27
Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►
29 мая, 23:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция