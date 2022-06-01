Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского

Военно-политическое руководство Украины не сомневается в том, что война должна идти по украинскому сценарию, Россия же в боевых действиях на Донбассе тратит свои ключевые резервы. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.



Он отметил, что Украине необходимо накопить критический объем оружия и военной техники, чтобы в дальнейшем война шла по ее сценарию.



«Россия готовилась к войне, собирала ресурсы. А сейчас они на востоке Украины тратят свои ключевые резервы. И нам необходимо выстоять. Это даже не вопрос каких-то территориальных движений, условно, километр туда или обратно. Вопрос выдержать, пока они растратят ключевые ресурсные резервы», - сказал Подоляк.



По его словам, военно-политическое руководство осознает «все риски, как замороженной войны, так и завершенной не по сценарию Украины».



Ещё Подоляк заявил, что украинские власти понимают, что пока оружие от партнеров в Украину поставляется медленно, и не в необходимом объеме. В этой же части интервью он упрекнул в нерешительности европейские политические элиты и бюрократию, отметив, что они «постепенно себя ломают».



Ранее в Кремле заявили о приостановке работы над документом соглашения между Украиной и РФ, отметив, что встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна только для его финализации.