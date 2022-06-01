Юристы пояснили, влияет ли доход переселенца на пособие на проживание

Переселенцы имеют право на пособие на проживание вне зависимости от их дохода и покупок. Об этом сообщают в благотворительном фонде «Право на защиту».



К юристам обратился мужчина, который является внутренне перемещенным лицом. Он выехал из Мариуполя. Переселенец поинтересовался, лишат ли его выплат, если он купит машину.



Юристы разъяснили, что помощь на проживание предоставляется лицам, которые переместились с территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировке). Мариуполь входит в перечень таких территорий.



В «Право на защиту» подчеркнули, что все внутренне перемещенные лица, переехавшие из указанных в перечне громад, гарантированно получат денежную помощь от государства.



«Материальное положение внутренне перемещенного лица никак не влияет на получение материальной помощи от государства и не является основанием в отказе его предоставления», — сообщили юристы.

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