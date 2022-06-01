Эвакуация в Луганской области: Из Горской громады вывезли девять человек

Из Горской общины в Луганской области эвакуировали девять человек и привезли остающимся там гуманитарную помощь. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Горская громада ежедневно страдает от вражеских обстрелов, рашисты равняют с землей населенные пункты из артиллерии и авиации. Горячее всего в Тошковке и Золотом, орки намеренно стряпают по многоэтажкам. Проехать было крайне тяжело, дорога постоянно обстреливается, но наши Герои прорвались», - написал глава области.



Он отметил, что за неимением связи людям предлагали эвакуацию по дворам.



«Ехали несколькими машинами, чтобы было больше шансов проскочить. Один бус под Врубовкой попал под обстрел, авто посекло, люди невредимые. Все уже в безопасности», – рассказал Гайдай.



Российские войска пытаются установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями, однако на сегодняшний день эти цели не достигнуты.

30 мая, на Донбассе оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забирать людей. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в следствие обстрела погиб французский и официально объявил о приостановке эвакуации в регионе.