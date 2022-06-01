Энергетики вернули электричество тысяче семей на Донетчине

За прошлые сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли восстановить электроснабжение в пяти населенных пунктах Донетчины, сообщает пресс-служба компании.



Энергетики смогли вернуть свет в дома 1 тысячи семей жителей Донетчины в Бахмутском и Покровском районах.



«В настоящее время без света остается 332 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за обстрелов здесь постоянно повреждается оборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты», — говорится в сообщении.



В ДТЭК отметили, что ситуация с боевыми действиями на севере Донецкой области с каждым днем усложняется, и это увеличивает риск отключений света из-за повреждения сетей или остановки работы некоторых энергопредприятий.



«Около 20 бригад ДТЭК ежедневно работают, чтобы электроснабжение было стабильным. Однако обстрелы территорий продолжаются и из-за них часто страдает инфраструктура электросетей», — добавили в компании.

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