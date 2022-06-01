Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Зеленский: Украина вернет детей, находящихся в эвакуации за границей, но в безопасную страну

01 июня 2022, 18:14

Зеленский: Украина вернет детей, находящихся в эвакуации за границей, но в безопасную страну

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совета по вопросам, связанным с жизнью и безопасностью детей в военное и послевоенное время заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть детей, находящихся сейчас в эвакуации за границей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Для нас очень важно, чтобы вы строили нашу страну и наше будущее, потому что вы и есть наше прекрасное будущее, ради которого мы все сегодня воюем. Поэтому сделаем все, чтобы вернуть вас максимально быстро, но хочу, чтобы мы вернули вас в безопасную Украину», – подчеркнул Зеленский.

Основной темой заседания Совета была выработка механизма фиксации принудительного вывоза украинских детей на территорию Россию и на временно оккупированные территории Украины, идентификации вывезенных детей для того, чтобы их вернуть.

На сегодня 234 тысячи юных украинцев пересекли границу с Россией, из них верифицированы лица 4795 детей.

Еще по теме

Прочее
Дети Война Депортация
Люди
Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
13:56
Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»
13:27
Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
23:01
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
21:50
На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела
16:18
Один сотрудник СММ ОБСЕ уже на свободе. На Донбассе удерживают троих его коллег
15:58
На «Азовстали» нашли 152 тела погибших, их «передадут» Украине — Минобороны РФ
14:47
Глава «Энергоатома»: На территории Запорожской АЭС — танки, взрывчатка и полтысячи военных РФ
все новости
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
18:46
В Госдуме заявили, что «референдум» о присоединении «Л-ДНР» и Херсонщины к России может пройти уже в июле
18:14
Зеленский: Украина вернет детей, находящихся в эвакуации за границей, но в безопасную страну
17:59
Энергетики вернули электричество тысяче семей на Донетчине
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
17:20
Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского
17:17
Эвакуация в Луганской области: Из Горской громады вывезли девять человек
17:08
Юристы пояснили, влияет ли доход переселенца на пособие на проживание
16:41
Россияне выпустили шесть ракет по Сумской области
16:37
Минобороны: Росамия сосредоточилась на штурме Северодонецка и хочет оцепить Лисичанск
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
15:47
Российские войска стреляют по Николаеву, в городе взрывы
15:35
Минобороны: Войска РФ оборудуют позиции в Брянской области в 3 км от украинской границы
14:50
В Кремле прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
14:48
В Ватикане призвали не использовать зерно как оружие на войне
все новости
ВИДЕО
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
30 мая, 23:27
Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►
29 мая, 23:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция