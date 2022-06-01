Зеленский: Украина вернет детей, находящихся в эвакуации за границей, но в безопасную страну

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совета по вопросам, связанным с жизнью и безопасностью детей в военное и послевоенное время заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть детей, находящихся сейчас в эвакуации за границей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Для нас очень важно, чтобы вы строили нашу страну и наше будущее, потому что вы и есть наше прекрасное будущее, ради которого мы все сегодня воюем. Поэтому сделаем все, чтобы вернуть вас максимально быстро, но хочу, чтобы мы вернули вас в безопасную Украину», – подчеркнул Зеленский.



Основной темой заседания Совета была выработка механизма фиксации принудительного вывоза украинских детей на территорию Россию и на временно оккупированные территории Украины, идентификации вывезенных детей для того, чтобы их вернуть.



На сегодня 234 тысячи юных украинцев пересекли границу с Россией, из них верифицированы лица 4795 детей.