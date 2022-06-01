Оккупанты готовят наступление на Запорожье — Арестович

Российские захватчики готовятся наступать в направлении Запорожья после неудачных попыток продвинуться в районе Гуляйполя. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.



«Оккупанты пытались наступать на Гуляйпольском направлении, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, где, кстати, тоже по ним мощно ударили, и пытаются наступать на Запорожье», — сказал Арестович.



В то же время он высказал сомнения по поводу того, будут ли россияне наступать на Запорожье.



«Они готовятся, но посмотрим, будет ли это», — добавил представитель Офиса президента.

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