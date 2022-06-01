Оккупировано около 80% Северодонецка, идут бои в городе — глава ОВА

На данный момент оккупировано около 80% Северодонецка, включая восточные кварталы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца», — отметил Гайдай.



По его словам, под обстрелами вся подконтрольная Украине часть Луганщины, однако все же удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты, и даже эвакуировать людей.



«Лисичанск под украинским контролем. Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города мощная», — подчеркнул глава области.