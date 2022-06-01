Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупировано около 80% Северодонецка, идут бои в городе — глава ОВА

01 июня 2022, 21:57

Оккупировано около 80% Северодонецка, идут бои в городе — глава ОВА

На данный момент оккупировано около 80% Северодонецка, включая восточные кварталы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца», — отметил Гайдай.

По его словам, под обстрелами вся подконтрольная Украине часть Луганщины, однако все же удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты, и даже эвакуировать людей.

«Лисичанск под украинским контролем. Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города мощная», — подчеркнул глава области.

Читайте также:

Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка 

Еще по теме

Места
Северодонецк
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:21
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
13:56
Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»
13:27
Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
23:01
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
21:50
На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела
16:18
Один сотрудник СММ ОБСЕ уже на свободе. На Донбассе удерживают троих его коллег
все новости
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:40
Украина обыграла Шотландию в квалификации чемпионата мира по футболу
23:21
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
23:20
Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела
22:54
Оккупанты два месяца держат в плену 25 водителей-волонтеров на Донетчине
21:57
Оккупировано около 80% Северодонецка, идут бои в городе — глава ОВА
21:36
Сегодня россияне убили еще четырех мирных жителей Донетчины
20:58
Оккупанты готовят наступление на Запорожье — Арестович
20:23
Росармия обстреляла Днепропетровскую область из ракетных комплексов «Торнадо»
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
18:46
В Госдуме заявили, что «референдум» о присоединении «Л-ДНР» и Херсонщины к России может пройти уже в июле
18:14
Зеленский: Украина вернет детей, находящихся в эвакуации за границей, но в безопасную страну
17:59
Энергетики вернули электричество тысяче семей на Донетчине
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
17:20
Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского
все новости
ВИДЕО
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21
Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела
01 июня, 23:20
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция