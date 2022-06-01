Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска контролируют 70% Северодонецка. ВСУ взяли пленных.

Обстрел заводов «Азот» и «Пролетарий». Из Горской громады эвакуировали местных жителей.

Армия РФ снова обстреляла Славянск. В городе нет газа, света и воды. Местные власти призывают выезжать.

В Мариуполе местных жителей выселяют на улицу под предлогом сноса жилья. Людей пожилого возраста расселят по общежитиям, в квартиры заселят других людей.

Сотни тысяч жителей остаются в Мариуполе. Оккупанты выдают питьевую воду за разбор завалов.

Кремль готовит «референдум» о присоединении «ДНР», «ЛНР» и Херсонской области в состав РФ.

Обстрелы на оккупированных территориях. Есть погибшие и раненые. Донецк по-прежнему без воды, принудительная мобилизация продолжается.