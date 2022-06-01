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Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►

01 июня 2022, 23:21

Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска контролируют 70% Северодонецка. ВСУ взяли пленных.
  • Обстрел заводов «Азот» и «Пролетарий». Из Горской громады эвакуировали местных жителей.
  • Армия РФ снова обстреляла Славянск. В городе нет газа, света и воды. Местные власти призывают выезжать.
  • В Мариуполе местных жителей выселяют на улицу под предлогом сноса жилья. Людей пожилого возраста расселят по общежитиям, в квартиры заселят других людей.
  • Сотни тысяч жителей остаются в Мариуполе. Оккупанты выдают питьевую воду за разбор завалов.
  • Кремль готовит «референдум» о присоединении «ДНР», «ЛНР» и Херсонской области в состав РФ.
  • Обстрелы на оккупированных территориях. Есть погибшие и раненые. Донецк по-прежнему без воды, принудительная мобилизация продолжается.

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