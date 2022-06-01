«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел

В оккупированной Макеевке Ясиновский коксохимический завод (ЯКХЗ) попал под обстрел. Ранение получил один человек. Об этом сообщил «штаб территориальной обороны ДНР».



Как сообщается, в результате обстрела территории завода повреждена газовая труба и больше 60 оконных блоков.



В «штабе» обвинили в обстреле украинских военных.



По информации Донецкой областной военной администрации, в результате российских обстрелов на Донетчине погибли четыре человека. Еще 9 мирных жителей получили ранения.