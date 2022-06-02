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Россияне штурмуют Камышеваху — Генштаб ВСУ

02 июня 2022, 08:36

Россияне штурмуют Камышеваху — Генштаб ВСУ

На Донецком направлении противник продолжает обстреливать позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль Камышеваху. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

С территории Российской Федерации противник обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

По информации Генштаба ВСУ, на Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Противник произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Лиманском направлении российские оккупанты вели боевые действия в направлении Райгородка — понесли потери и отошли.

Также в Генштабе сообщили, что противник ведет штурм в Северодонецке. При поддержке огня минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

На Бахмутском направлении враг ведет штурм в Камышевахе с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка. В результате огневого поражения, нанесенного украинскими военными,  отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

На Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ними гражданских объектов, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах.

Противник продолжает использовать сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 13 атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения Противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10». Враг продолжает терять БПЛА на всех направлениях, и уже задействует беспилотники даже МЧС РФ.

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