Российские войска уничтожают промышленность Северодонецка — Гайдай

Российские войска повредили состав с метанолом на северодонецком предприятии «Азот», в Лисичанске попали в больницу. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрайии Сергей Гайдай.



Он отметил, что ВСУ сдерживают наступление противника, поэтому россияне продолжают уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка.



«Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности обновления. Они за восемь лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас. Потому и разрушают», - подчеркнул глава администрации.



Гайдай рассказал, что 1 июня оккупанты с утра несколько раз целили по объединению «Азот». Попали в один из административных корпусов и в склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.



«Им не нужны школы, больницы, фабрики и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все поняли. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является повседневностью», - заявил Гайдай.