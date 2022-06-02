Украинские артиллеристы уничтожили 2 российских десантных катера — ОК «Юг»

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 1 мая в на юге страны 2 российских скоростных десантных катера. Об этом сообщило оперативное командование «Юг».



Отмечается, что россияне спрятали десантные катера в Днепро-Бугском лимане. Они готовились к диверсионно-разведывательным действиям.

«Россияне оттащили 2 подбитых "утопельщика" из числа Рапторов от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать», - добавили бойцы.



Кроме катеров, украинские военные на юге страны уничтожили одну зенитную и одну самоходную артиллерийские установки, 4 танка Т-72, ​​4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА, а также 3 полевых пункта боеприпасов противника. В ходе боев ликвидирован 21 оккупант.



Напомним, два российских катера типа Раптор были потоплены 2 мая у острова Змеиный. Россияне через три недели подняли их на поверхность.