Есть раненые и разрушения: Российский самолет нанес ракетные удары по Сумщине

Последствия обстрела Сумской области. ФОТО: ОВА

Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский самолет нанес три ракетных удара по территории Краснопольской громады. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



По информации главы области, прямым попаданием ракеты один дом разрушен до основания. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.



«Предварительно: по меньшей мере три человека ранены. Все — гражданские жители Краснополья. Живые, сейчас в больнице. На месте происшествия работают спасатели», — отметил Живицкий.





Напомним, 1 июня российские оккупанты выпустили шесть ракет по Сумской области.