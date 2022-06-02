261 ребенок погиб в Украине за время российского вторжения

261 ребенок погиб и еще более 480 получили ранения с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.



Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 184, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.



По данным ведомства, накануне погиб 12-летний парень в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области. Кроме того, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате российских обстрелов Мариуполя.



Отмечается, что постоянные бомбардировки и обстрелы вооруженными силами РФ украинских городов и сел повредили 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.