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Ракетный удар по Львовской области: Ранены пять человек, повреждена железная дорога

02 июня 2022, 09:47

Ракетный удар по Львовской области: Ранены пять человек, повреждена железная дорога

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Львовской области. Есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, оккупанты вели обстрел вчера с 22:45 до 22:55. Четыре крылатых ракеты, которые прилетели на Львовщину, запускали из акватории Черного моря.

Вследствие ракетных ударов повреждена железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах.

«Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются. Специалисты "Львовской железной дороги" работают над восстановлением сообщения. Есть пять раненых (3 — в Стрыйском районе, 2 — в Самборском). Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. Один имеет легкие ранения, его не госпитализировали. Погибших, к счастью, нет», — проинформировал глава области.

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