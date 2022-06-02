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Российские войска вскоре переключатся на Донецкую область — британская разведка

02 июня 2022, 10:35

Российские войска вскоре переключатся на Донецкую область — британская разведка

Российские войска намерены перейти к наступательным действиям в Донецкой области после захвата большей части Северодонецка. Об этом сообщается в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Россиянам потребуется пауза для перегруппировки, что может привести к потере части территорий, захваченных ими за последнюю неделю.

«Вероятно, России понадобится хотя бы короткая тактическая пауза, чтобы передислоцироваться до форсирования реки и последующих атак вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы подготовили оборонительные позиции. Это может привести к потере части импульса, набранного за последнюю неделю», - говорится в сводке.

Отмечается, что несмотря на захват россиянами большей части Северодонецка, основная дорога, ведущая к северодонецкому «котлу», вероятно, остается под контролем Украины. Но оккупанты продолжают увеличивать локальные успехи благодаря концентрации артиллерии. Захват Северодонецка стоит им значительных потерь.

Далее россияне перейдут к форсированию реки Северский Донец, которая стала естественной преградой на пути их наступления. Форсирование чрезвычайно важно для российских сил, в то время как они готовятся переключить свое внимание с Луганской на Донецкую область. Потенциальные точки переправы российских войск расположены между Северодонецком и соседним Лисичанском и неподалеку от недавно захваченного Лимана.

Места переправы, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, разрушившими существующие мосты, сказано в обзоре.

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