Экс-канцлер Германии Меркель назвала развязанную Россией войну «варварской»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной и назвала развязанную Россией войну «варварской», сообщает Reuters.



К тому же она заявила, что поддерживает усилия немецкого правительства направленные на то, чтобы «положить конец этой варварской войне», но давать советы новой власти в ее планах нет.



«Я хотела бы прямо заявить в этом обращении, что поддерживаю все усилия федерального правительства и Европейского союза, США, наших партнеров в G7, чтобы положить конец этой агрессивной войне России», — приводит слова Меркель Spiegel.



Издание отмечает, что Меркель впервые выступила с публичным заявлением после ухода с поста канцлера. Свою речь она произнеслда проводах уходящего главы Немецкой федерации профсоюзов.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что президент России Владимир Путин не должен победить в войне, которую он начал в Украине, а вчера, 1 июня, объявил о планах предоставить ВСУ в ближайшее время современные системы противовоздушной обороны.