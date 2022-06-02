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Словакия поставит в Украину мощные гаубицы

02 июня 2022, 11:02

Словакия поставит в Украину мощные гаубицы

Украина подписала со Словакией контракт на поставку гаубиц Zuzana-2. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

«Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana-2 для Украины подписан: 8 штук будут поставлены в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также (компании) Konstructa Defence и коллегам из Министерства обороны Словакии», — отметил глава Минобороны Словакии.



Гаубицы Zuzana-2 — словацкая артиллерийская система, модернизация САУ DANA M2. Калибр 155 мм, стреляет на расстояние до 40 км.

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