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За сутки — 20 тысяч: Сколько украинцев попали в Россию с начала войны

02 июня 2022, 11:53

За сутки — 20 тысяч: Сколько украинцев попали в Россию с начала войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Россию прибыли более 1,6 миллиона украинцев, в том числе с оккупированных частей Донбасса. Об этом сообщает российское издание «РИА Новости». 

По информации издания, границу с Россией пересекли 1 миллион 615 тысяч 490 человек. Из них 262,82 тысячи детей. За минувшие сутки прибыли 20,28 тысячи украинцев, в том числе более 15,5 тысяч «через пункты пропуска в Ростовской области».

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Отметим, что украинцы, проживающие на подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР» территориях, пересекают границу через закрытые Украиной пункты пропуска на украинско-российской границе.

Ранее сообщалось, что Россия вывезла из Украины на свою территорию уже 238 329 тысяч детей. Также сообщалось, что российские оккупанты депортируют жителей Мариуполя под видом «эвакуации».

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