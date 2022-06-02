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Россия оккупировала 20% территории Украины, заявил Зеленский

02 июня 2022, 14:22

Россия оккупировала 20% территории Украины, заявил Зеленский

Россия с начала нового этапа вторжения, с 24 февраля, выпустила по Украине 2478 ракет и оккупировала более 2,6 тысяч населенных пунктов, что составляет 20% всей территории страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Люксембурга.

По словам президента, войска РФ зашли в 3620 населенных пунктов Украины, 1017 из которых уже деоккупированы. Зеленский отметил, что на сейчас около 20% территории Украины остаются захваченными РФ, а это почти 125 тысяч квадратных километров. Оккупированный на сейчас россиянами кусок территории Украины больше, чем площадь Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.

«Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами, снарядами. Почти 12 млн человек стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу», - отметил Владимир Зеленский, сравнив происходящее со Второй мировой войной, когда агрессия нацистов поставила под угрозу жизнь целых народов.

Кроме того Владимир Зеленский призвал ввести против РФ еще больше санкций. Заявил, что «российские служащие, работающие на войну, и все российские судьи, работающие на репрессии, должны попасть под санкции», к тому же, по его словам, ЕС надо найти юридическую возможность конфисковать российские активы за рубежом и направить эти средства на возмещение ущерба, который Россия нанесла жертвам войны.

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