В ОВА назвали риски для людей, оставшихся в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты обстрелами уничтожили внутренние городские коммуникации, водопроводные, канализационные станции. Газовые сети также или уничтожены, или значительно повреждены. Население, которое осталось в городе, — сейчас в сложной гуманитарной ситуации. Об этом во время брифинга сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Как проинформировал глава ОВА, оккупанты уже подали воду в Мариуполь в конце мая. При этом большое количество людей похоронены на придомовых территориях, во дворах многоквартирных домов. Огромное количество людей не похоронены.



«Очень опасно попадание трупного яда в водопроводные сети. Также опасно смешивание водопроводной воды с канализационной из-за повреждения фактически всей системы. Канализационно-насосные станции не работали все время, когда происходили обстрелы Мариуполя», — сказал Кириленко.



Также канализационные стоки, по его словам, могут попасть в грунтовые воды. Опасности подвергаются и люди, набирающие воду со скважин.



«Это представляет крайнюю опасность для здоровья и жизни людей, которые остались в Мариуполе», — резюмировал глава области.

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